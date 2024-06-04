В МИД России заявили, что в октябре Запад может осуществить в Грузии новый «Майдан»

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Запад пытается реализовать к октябрю в Грузии новый «майданный» сценарий с целью создать новый очаг напряженности у границ РФ. Об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Видим попытки западников накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов. Не исключаем, что цель – попытаться реализовать «майданный» сценарий смены власти в расчете создать еще один очаг напряженности у границ России».

По его словам, США и страны ЕС оказывают беспардонное давление на многие суверенные государства. Галузин также обратил внимание на участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в уличных протестах в Тбилиси в середине мая: «Это трудно охарактеризовать иначе как вопиющее вмешательство во внутренние дела независимого государства. Все это – отталкивающие образчики неоколониальных практик навязывания своей воли странам, суверенитет которых пытаются ограничить».