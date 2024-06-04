Байден предрек «коренное изменение» роли Азербайджана

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Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы. Каспийский газ поставляется во все большее число стран, помогая Европе диверсифицировать свои источники энергии и ускорить переход от использования угля.

Об этом говорится в обращении президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели и зачитанном старшим советником по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемианом.

«В то время как Азербайджан готовится к следующей главе своей энергетической истории, я воодушевлен повышенным вниманием и приверженностью к экологически чистой энергетике и борьбе с выбросами метана. Значительный потенциал каспийской ветроэнергетики может привести к тому, что в будущем экспорт экологически чистой энергии в Азербайджане превысит экспорт нефти и газа», – говорится в обращении президента США.

В обращении Байдена отмечается, что региональная стабильность и взаимосвязанность являются приоритетами для США, а мирное соглашение между Баку и Ереваном преобразит Южный Кавказ и коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе.

«Долгосрочное мирное соглашение положит конец многолетнему конфликту, преобразит Южный Кавказ и коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе. США готовы поддержать это стремление. Мы обязаны перед будущими поколениями обеспечить, чтобы мир и процветание оставались нашими руководящими принципами», – говорится в обращении президента США.