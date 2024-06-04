Starbucks может вернуться в Россию

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Starbucks подала заявки на регистрацию 14 товарных знаков в РФ, следует из базы данных Роспатента.

Речь идет о знаках для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и тд. Компания хочет зарегистрировать по этой классификации бренды Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino и другие, пишут «Ведомости».

Американская корпорация, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, свернула деятельность в РФ в марте 2022 года, продав свои активы рэперу Тимати и другим местным предпринимателям.