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Туристы в Венеции столкнулись с ограничениями

Туристы в Венеции столкнулись с ограничениями

В Венеции начали действовать новые правила для туристов, согласно которым запрещено использование громкоговорителей и ограничен размер туристических групп до 25 человек, передает BBC.

По словам чиновников, эти меры были предприняты, чтобы ограничить влияние чрезмерного туризма на город.

Чрезмерный туризм считается одной из самых актуальных проблем Венеции, население которой составляет около 250 000 человек. В 2019 году город посетило более 13 миллионов туристов. С тех пор количество посетителей уменьшилось, но ожидается, что в ближайшие годы оно превысит допандемический уровень.

По данным общественной ассоциации Ocio, отслеживающей жилищный фонд города, в историческом квартале есть около 49000 койко-мест для аренды туристами – больше, чем доступно для жителей города.

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