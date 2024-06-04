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Состояние Вагита Алекперова составило $27,4 млрд

Состояние Вагита Алекперова составило $27,4 млрд

Бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов за пять месяцев 2024 года стал богаче на 2,7 миллиардов долларов: на сегодняшний день его состояние составило 27,4 миллиарда долларов. Нефтяной магнат вошел в первую сотню рейтинга богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI).

«Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Совладелец компании „Лукойл“ Вагит Алекперов занял 63-е место: рост состояния с начала года на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда», — указал Bloomberg в рейтинге.

Список богатейших людей мира был составлен на основе данных о стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. Всего в рейтинг вошли 26 россиян. Среди граждан РФ Алекперов занял второе место, уступив лидерство одному из владельцев «Норникеля» Владимиру Потанину.

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