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ВСУ уничтожили вражескую колонну в Курской области (видео)

ВСУ уничтожили вражескую колонну в Курской области (видео)

В Сети появилось видео разгрома российской колонны военной техники на территории РФ у границы с Украиной в районе населенного пункта Суджа.

ВСУ атаковали россиян прямо на территории Курской области, где заметили крупную колонну противника. По какой причине россияне собрались в ровный строй грузовых военных машин, неизвестно, однако украинские военные моментально воспользовались ситуацией и начали атаку, пишет dialog.ua.

Операцию координировал дрон, на большой высоте зависший в воздухе. При этом ВСУ справились с противником одними лишь FPV-дронами.

Часть техники скрылась, часть была уничтожена. Первой была подбита головная машина колонны, после чего россияне начали разъезжаться в стороны. Судя по характеру бегства, их охватила паника.

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