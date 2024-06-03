Пользователи Х смогут публиковать контент для взрослых

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В Х обновили правила, согласно которым пользователи теперь смогут публиковать контент для взрослых.

В обновленном разделе правил пользования отмечается, что любые подобные материалы должны создаваться и распространяться по обоюдному согласию. При этом Х требует от пользователей помечать публикацию таких изображений и видеороликов, а в случае нарушения этого правила будут «изменены настройки учетной записи».

Согласно новым правилам, пользователи младше 18 лет и те, кто не указал дату рождения в своем профиле, не смогут получить доступ к просмотру контента для взрослых.