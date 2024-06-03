Коротченко: Пусть Ереван в десна целуется с греческими говнюками

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Первый инструктор из Греции прибыл в Киев для обучения украинцев управлению F-16, которые были бесплатно предоставлены Украине странами — членами НАТО. Греция – «братская христианская страна» – демонстрирует свой злобный антироссийский оскал. В очередной раз.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это пусть Ереван в десна целуется с греческими говнюками – Россия же в ответ на враждебную политику Афин должна развивать сотрудничество с противниками Греции, и в первую очередь – с Турецкой Республикой Северного Кипра», – считает эксперт.

«- Перенаправить в ТРСК весь поток российских туристов из Греции и греческой части Кипра;

– Рассмотреть вопрос военно-технического сотрудничества с ТРСК, включая поставки оружия;

– Политически поддержать Турцию в ее военном и экономическом противоборстве с Грецией.

Козлов – за помощь Украине с F-16 – надо учить!

Ничего личного – только национальные интересы России!», – подытожил Коротченко.