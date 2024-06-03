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Байрактар отметил глобальное значение энергосвязей между Баку и Анкарой (фото)

Байрактар отметил глобальное значение энергосвязей между Баку и Анкарой (фото)

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром, который находится с визитом в Азербайджане.

Глава Минэнерго Турции прибыл в Баку для участия в Международной выставке «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil & Gas 2024), уточняет TRT Haber.

А.Байрактар заявил, что энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией имеет глобальное значение.

Он отметил, что двухстороннее взаимодействие в сфере энергетики способствует развитию не только экономик двух стран, но и региона в целом. Министр добавил, что это сотрудничество вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.

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