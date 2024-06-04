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Стал известен лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА

Стал известен лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

Бразилец провел на турнире десять матчей, забил шесть голов (в том числе в финале) и сделал пять результативных передач.

В символическую сборную сезона вошли по четыре игрока «Реала» (Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор) и «Боруссии» (Грегор Кобель, Иан Матсен, Матс Хуммельс, Марсель Забитцер), а также Витинья (ПСЖ), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Гарри Кейн («Бавария»).

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