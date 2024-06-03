Польша восстановит буферную зону на границе с Беларусью

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Варшава приняла решение о возвращении буферной зоны на границе с Беларусью. Как заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, она будет восстановлена с 4 июня.

«С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Беларусью. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы», — рассказал министр журналистам.

Зона будет действовать в 27 местах, где работает особый режим. Так, будет введён запрет на приближение к границе ближе чем на 200 метров. По словам министра, возвращение данной меры необходимо для «обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников»