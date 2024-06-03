Моуринью стал тренером «Фенербахче» (фото, видео)

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Стамбульский клуб «Фенербахче» подписал официальный контракт со всемирно известным португальским тренером Жозе Моуринью.

Церемония подписания контракта на стадионе «Улькер» была открыта для болельщиков, сообщает «Анадолу». Около 30 тысяч фанатов «желто-лакированных», занявших свои места на трибунах за 2 часа до начала церемонии, долгое время аплодировали Жозе Моуриньо.

Моуриньо, вышедший на большую сцену, установленную на поле вместе с президентом клуба Али Кочем, поприветствовал трибуны перед церемонией подписания контракта.

Жозе Моуриньо отреагировал на поддержку болельщиков на трибунах и поблагодарил их за проявленную любовь.

По словам Моуриньо, он глубоко прочувствовал любовь болельщиков с того момента, как его имя стало ассоциироваться с «Фенербахче»: «Обычно тренеры получают эту любовь после победы. Но я чувствую ее и до этого, и это накладывает на меня большую ответственность. Я обещаю вам, что с этого момента я принадлежу к вашей семье, эта майка будет для меня как кожа и кости. Футбол – это страсть для вас, для нас. Я верю, что нахожусь в одном из лучших мест, где я могу почувствовать эту страсть».

По словам Моуриньо, после знакомства с президентом клуба «Фенербахче» Али Кочем он захотел приехать ради болельщиков «желто-лакированных»: «Вы – очень большая группа болельщиков. Я говорю это от всего сердца, я хотел быть здесь из-за вашей страсти. Я хочу работать на благо турецкого футбола, улучшать помогать турецкую лигу. Но самое главное, что турецкий футбол и турецкая Суперлига развивались».