Моуринью стал тренером «Фенербахче» (фото, видео)

Стамбульский клуб «Фенербахче» подписал официальный контракт со всемирно известным португальским тренером Жозе Моуринью.
Церемония подписания контракта на стадионе «Улькер» была открыта для болельщиков, сообщает «Анадолу». Около 30 тысяч фанатов «желто-лакированных», занявших свои места на трибунах за 2 часа до начала церемонии, долгое время аплодировали Жозе Моуриньо.
Моуриньо, вышедший на большую сцену, установленную на поле вместе с президентом клуба Али Кочем, поприветствовал трибуны перед церемонией подписания контракта.
Жозе Моуриньо отреагировал на поддержку болельщиков на трибунах и поблагодарил их за проявленную любовь.
По словам Моуриньо, он глубоко прочувствовал любовь болельщиков с того момента, как его имя стало ассоциироваться с «Фенербахче»: «Обычно тренеры получают эту любовь после победы. Но я чувствую ее и до этого, и это накладывает на меня большую ответственность. Я обещаю вам, что с этого момента я принадлежу к вашей семье, эта майка будет для меня как кожа и кости. Футбол – это страсть для вас, для нас. Я верю, что нахожусь в одном из лучших мест, где я могу почувствовать эту страсть».
По словам Моуриньо, после знакомства с президентом клуба «Фенербахче» Али Кочем он захотел приехать ради болельщиков «желто-лакированных»: «Вы – очень большая группа болельщиков. Я говорю это от всего сердца, я хотел быть здесь из-за вашей страсти. Я хочу работать на благо турецкого футбола, улучшать помогать турецкую лигу. Но самое главное, что турецкий футбол и турецкая Суперлига развивались».
Let’s start our journey together! 💫#MOUtime pic.twitter.com/jJYtBidVVo
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2024
Special 𝐌𝐎𝐔ments! 💛💙 #MOUtime pic.twitter.com/gSVnNsg7To
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2024