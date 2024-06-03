Эйдман: Ближайшие годы Трамп может провести не в овальном кабинете, а в квадратной камере

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Российский социолог, эксперт по социологии Интернета и развитию социальных сетей Игорь Эйдман прокомментировал в своем тг-канале развитие ситуации с экс-президентом США Дональдом Трампом.

«В России ждали прихода Дональда Трампа к власти буквально как манны небесной. Пропагандисты сладко пели: вот придет барин, то есть Трамп и сдаст нам Украину. А еще он снимет с нас санкции – добавляли к этому олигархи (Дерипаска у себя в «телеграме», например)», – отметил он.

«И вот присяжные признали Трампа виновным по всем пунктам обвинения на первом же из четырех идущих против него уголовных процессов. Скоро будет первый приговор.

Трамп запросто может сесть уже в июле. Его и без того сомнительные шансы на Белый дом становятся совсем призрачными. Ближайшие годы он может провести не в овальном кабинете, а в квадратной камере», – допустил Эйдман.