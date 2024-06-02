Уфолог собрал сведения о случаях гибели людей после встреч с НЛО

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Известный уфолог Найджел Уотсон в своей книге о пришельцах «Файлы НЛО» посвятил целую главу загадочным случаям гибели людей после встреч с необычными объектами и гуманоидами, пишет обозреватель Роб Во в статье для британской Daily Mail.

В ходе работы над книгой эксперт изучил десятки странных инцидентов, произошедших в США и других странах. В свое исследование он включил те, что представлялись ему наиболее интересными.

В частности, уфолог рассказал о гибели в 1948 году молодого ветерана Второй мировой войны Томаса Мантелла при встрече с серебристым коническим объектом с красным наконечником.

«Это похоже на металлический предмет или, возможно, на отражение солнца от металлического предмета, и оно огромного размера», – сообщил военный летчик по рации.

Затем связь с его самолетом оборвалась. Обломки воздушного судна были обнаружены спустя два часа. В ВВС США заявили, что обнаруженный летчиком объект якобы был «секретным воздушным шаром Skyhook».

Также писатель сообщил о смерти бразильца Инасио де Соуза при встрече с предметом, напоминающим перевернутый умывальник.

По его данным, мужчина рефлекторно выстрелил из винтовки, когда увидел странный объект и стоящих рядом с ним троих гуманоидов. Его выстрел, предположительно, не причинил вреда пришельцам, но через некоторое время в «голову Соузы ударил зеленый луч света».

Бразилец после выстрела потерял сознание. Врачи госпитализировали его, провели обследование. Выяснилось, что мужчина внезапно заболел лейкемией. Через два месяца он скончался.

Автор статьи констатировал, что многие истории, изложенные в книге, звучат диковато, многие смерти имеют правдоподобные объяснения. Вместе с тем, отметил он, значительная часть уфологов продолжает изучать аналогичные случаи, анализировать смерти и пропажи людей.