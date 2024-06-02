Россия обходит западные санкции через Армению. В Германии рассказали о схеме реэкспорта золота и алмазов |
В Грузии вступил в силу закон об иноагентах |
В Турции заговорили об иранском следе в атаке радикалов на офис SOCAR в Стамбуле (видео) |
Зеленский заявил о признании Палестины (видео) |
Эйдман: Ближайшие годы Трамп может провести не в овальном кабинете, а в квадратной камере |
Футболисты «Карабаха» завоевали Кубок Азербайджана |
При крупном пожаре на НПЗ в Коми погибли люди (обновлено, фото) |
Коротченко: Армяне в Баку жили как у Христа за пазухой |
Квота на добычу нефти в Азербайджане останется прежней |
Главное Мир

Уфолог собрал сведения о случаях гибели людей после встреч с НЛО

Уфолог собрал сведения о случаях гибели людей после встреч с НЛО

Известный уфолог Найджел Уотсон в своей книге о пришельцах «Файлы НЛО» посвятил целую главу загадочным случаям гибели людей после встреч с необычными объектами и гуманоидами, пишет обозреватель Роб Во в статье для британской Daily Mail.

В ходе работы над книгой эксперт изучил десятки странных инцидентов, произошедших в США и других странах. В свое исследование он включил те, что представлялись ему наиболее интересными.

В частности, уфолог рассказал о гибели в 1948 году молодого ветерана Второй мировой войны Томаса Мантелла при встрече с серебристым коническим объектом с красным наконечником.

«Это похоже на металлический предмет или, возможно, на отражение солнца от металлического предмета, и оно огромного размера», – сообщил военный летчик по рации.

Затем связь с его самолетом оборвалась. Обломки воздушного судна были обнаружены спустя два часа. В ВВС США заявили, что обнаруженный летчиком объект якобы был «секретным воздушным шаром Skyhook».

Также писатель сообщил о смерти бразильца Инасио де Соуза при встрече с предметом, напоминающим перевернутый умывальник.

По его данным, мужчина рефлекторно выстрелил из винтовки, когда увидел странный объект и стоящих рядом с ним троих гуманоидов. Его выстрел, предположительно, не причинил вреда пришельцам, но через некоторое время в «голову Соузы ударил зеленый луч света».

Бразилец после выстрела потерял сознание. Врачи госпитализировали его, провели обследование. Выяснилось, что мужчина внезапно заболел лейкемией. Через два месяца он скончался.

Автор статьи констатировал, что многие истории, изложенные в книге, звучат диковато, многие смерти имеют правдоподобные объяснения. Вместе с тем, отметил он, значительная часть уфологов продолжает изучать аналогичные случаи, анализировать смерти и пропажи людей.

Теги:
Из этой рубрики
Россия обходит западные санкции через Армению. В Германии рассказали о схеме реэкспорта золота и алмазов
Мир

Россия обходит западные санкции через Армению. В Германии рассказали о схеме реэкспорта золота и алмазов

2024/06/03, 11:20
В Грузии вступил в силу закон об иноагентах
Мир

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

2024/06/03, 11:16
В WhatsApp появилась еще одна новая функция
Мир

В WhatsApp появилась еще одна новая функция

2024/06/03, 11:00
Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР
Мир

Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР

2024/06/03, 10:50
Путин в Пекине просил о трех вещах
Мир

Путин в Пекине просил о трех вещах

2024/06/03, 09:41
Министр обороны Китая пригрозил «решительными действиями» ограничить независимость Тайваня
Мир

Министр обороны Китая пригрозил «решительными действиями» ограничить независимость Тайваня

2024/06/03, 09:30
Польша восстановит буферную зону на границе с Беларусью
Мир

Польша восстановит буферную зону на границе с Беларусью

2024/06/03, 01:00
Количество жертв наводнений в Бразилии превысило 170 человек
Мир

Количество жертв наводнений в Бразилии превысило 170 человек

2024/06/03, 00:45
Зеленский заявил о признании Палестины (видео)
Мир

Зеленский заявил о признании Палестины (видео)

2024/06/03, 00:18