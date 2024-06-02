При столкновении самолетов на авиашоу в Португалии погиб один человек (видео)

204 Просмотров

О столкновении двух самолетов во время авиашоу в городе Беже сообщили 2 июня португальские СМИ. По данным изданий, в результате авиакатастрофы погиб один человек и один пострадал. Официально эта информация не подтверждена.

Издания Jornal de Notícias (JN) отмечает, что в воздухе столкнулись самолеты испано-португальской пилотажной группы Yakstars. Один из них благополучно приземлился, а второй упал, после чего возник пожар.

Незадолго до катастрофы зрители обратили внимание на странные звуки, которые исходили от одного из самолетов, выполнявших в небе виражи.

