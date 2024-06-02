Иран предоставил Армении партию гумпомощи

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Недавно армяно-иранскую границу пересекли фуры, груженые гуманитарной помощью от иранского Красного полумесяца. Об этом сообщает Армянское общество Красного креста.

«Иранский Красный полумесяц, будучи партнером Армянского общества Красного креста, предложил помощь пострадавшим от стихии жителям Лорийской области.

Фуры прибудут в реабилитационный центр Армянского общества Красного креста.

В Ереване фуры будут встречать представители посольства Ирана и Красного полумесяца, а также председатель Армянского общества Красного креста Давид Нерсисян», – отмечается в сообщении.