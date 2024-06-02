При крупном пожаре на НПЗ в Коми погибли люди (обновлено, фото)

20:58 Спасатели ликвидировали возгорание на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми. «В 19:30 пожар ликвидирован», — говорится в Telegram регионального отделения МЧС.
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20:35 Начальник ГУМЧС России по Коми Алексей Пархомович заявил, что возгорание на Ухтинском НПЗ тушат почти 130 человек. «В тушении пожара… задействованы 129 человек и 35 единиц техники», — сказал он.
По его словам, пожар тушат по повышенному рангу №4.
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20:32 В Ростехнадзоре заявили, что два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми. Уточняется, что ещё один человек находится в тяжёлом состоянии.
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18:16 В результате пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте в Республике Коми есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц.