Турция и Иран ждут от исламских стран поддержки Палестины

И. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани и глава МИД Турции Хакан Фидан призвали страны исламского мира координировать политику в сфере поддержки Палестины.
Об этом говорится в заявлении иранского МИД по итогам телефонного разговора дипломатов.
«Исламские страны не должны жалеть никаких возможностей для поддержки палестинского народа», — считает Кани.
Фидан поддержал иранскую инициативу созвать внеочередное заседание глав МИД стран — участниц Организации исламского сотрудничества по вопросу палестино-израильского конфликта.