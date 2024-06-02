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Китай отрицает поставки оружия сторонам конфликта в Украине

Китай отрицает поставки оружия сторонам конфликта в Украине

Китай не предоставляет вооружения ни России, ни Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Об этом заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта. Мы установили строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения и никогда не предпринимали ничего, что могло бы воспламенить ситуацию», – сказал он.

Министр добавил, что Китай всегда занимал ответственную позицию по украинскому вопросу и выступал за мирные переговоры.

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