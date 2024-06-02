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Вырастет число лоукостеров, вылетающих из Баку

Вырастет число лоукостеров, вылетающих из Баку

Планируется увеличить количество лоукостеров, которые будут выполнять полеты из Бакинского аэропорта.

Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Было отмечено, что Международный аэропорт Гейдар Алиев всегда старается расширять сотрудничество как с классическими авиакомпаниями, так и с лоукостерами.

Было подчеркнуто, что Бакинский аэропорт постоянно работает над улучшением инфраструктуры и созданием благоприятных условий для привлечения новых партнеров.

«Чтобы обеспечить большую доступность в будущем путешествий для пассажиров планируется увеличить количество лоукостеров, которые будут выполнять полеты из Бакинского аэропорта», – отмечается в сообщении.

«Сегодня рейсы в Турцию и Россию осуществляются не только из Баку, но и из других аэропортов. Конечно, мы не довольствуемся этим», – говорится в сообщении.

«Мы активно работаем над привлечением новых авиакомпаний, особенно лоукостеров, в региональные аэропорты, чтобы предложить пассажирам более доступные варианты путешествий. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будут открыты новые рейсы из региональных аэропортов, о чем общественность будет проинформирована», – отмечается в информации.

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