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Украина ударила по Белгороду

Украина ударила по Белгороду

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Предварительно, никто не пострадал.

В Белгороде у автомобиля осколком пробило багажник.

В селе Севрюково повреждения получили автомобиль и пять частных домов: выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Также задета линия электропередачи.

В поселке Майский повреждены машина и отлив одного из домов. В селе Зеленая Поляна пробило крышу частного жилого дома. Еще в одном селе — Шишино — осколки попали в два автомобиля.

В течение суток в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность. В 5:10 мск (6:10 – бак.вр.) Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, спустя час, в 6:20 мск (7:20 – бак.вр.), тревогу отменили. СМИ сообщали о серии взрывов в городе.

После этого губернатор написал, что при утренних обстрелах региона никто не пострадал, но есть разрушения — значительные и незначительные.

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