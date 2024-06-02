Свадьба, прерванная 32 года назад в Ходжалы, состоялась вновь (фото) |
В Ереване начались столкновения |
Кремль отреагировал на «историческое решение» Байдена об ударах по России |
Германия вслед за США разрешила Украине атаковать территорию Россию своим оружием |
Армения отказалась от помощи России и официально обратилась в ЕС |
Байден принял «историческое решение»: удары по России будут нанесены в течение нескольких часов или дней |
Беспилотники ВСУ атаковали «Порт Кавказ» и Татарстан |
Китай отклонил предложение Зеленского |
«Я политический заключенный». Присяжные признали Трампа виновным |
Главное Мир

В США арестовали китайцев, сдававших в Apple фейковые iPhone из Китая

В США арестовали китайцев, сдававших в Apple фейковые iPhone из Китая

В США арестовали пятерых граждан Китая, промышлявших возвратом фейковых iPhone в магазины после покупки оригинальных смартфонов. Мошенники смогли обмануть Apple на $12 млн, говорится на сайте Министерства юстиции США.

Мошенническая схема заключалась в том, что обвиняемые сдавали внешне неотличимые от настоящих фейковые iPhone в магазины Apple по гарантии с требованием замены. Apple выдавала мошенникам новые устройства, которые они затем продавали.

Утверждается, что такая операция проводилась 16 тысяч раз, в связи с чем Apple понесла не менее $12,3 млн убытков. За всё время мошенники смогли заменить тысячи iPhone, iPad и других гаджетов Apple.

По данным следствия, преступники использовали эту схему с декабря 2014 по март 2024 года, а все их действия координировались из Китая, откуда они получали поддельные устройства.

Фальшивым гаджетам присваивались идентификационные номера, украденные у реальных людей, у которых была активная гарантия AppleCare. Предполагается, что из-за действий мошенников настоящие пользователи могли потерять свою гарантию. Чтобы скрыть свои следы, обвиняемые обращались в разные магазины Apple по всей Калифорнии, посещая до десяти точек в один день.

На данный момент дело направлено на судебное разбирательство.

Теги:
Из этой рубрики
Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля
Мир

Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

2024/06/02, 00:57
СМИ: МИ-5 поручили сосредоточить внимание на шпионах из Ирана, КНР и РФ
Мир

СМИ: МИ-5 поручили сосредоточить внимание на шпионах из Ирана, КНР и РФ

2024/06/02, 00:26
В США арестовали китайцев, сдававших в Apple фейковые iPhone из Китая
Мир

В США арестовали китайцев, сдававших в Apple фейковые iPhone из Китая

2024/06/02, 00:09
Сын Байдена оказался злостным неплательщиком алиментов
Мир

Сын Байдена оказался злостным неплательщиком алиментов

2024/06/01, 23:52
Нетаньяху выступит перед палатами Конгресса США
Мир

Нетаньяху выступит перед палатами Конгресса США

2024/06/01, 23:37
В Иране женщина впервые зарегистрировалась для участия в выборах президента
Мир

В Иране женщина впервые зарегистрировалась для участия в выборах президента

2024/06/01, 22:24
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС вновь отложили
Мир

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС вновь отложили

2024/06/01, 21:48
В Иране полиция задержала группу из 35 сатанистов
Мир

В Иране полиция задержала группу из 35 сатанистов

2024/06/01, 20:45
В реку Сену, где должна пройти часть соревнований летней Олимпиады, попало 50 млн тонн сточных вод
Мир

В реку Сену, где должна пройти часть соревнований летней Олимпиады, попало 50 млн тонн сточных вод

2024/06/01, 20:15