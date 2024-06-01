Сын Байдена оказался злостным неплательщиком алиментов

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Сын главы США Хантер Байден с 2019 года судится по делу о невыплате алиментов бывшей жене, которой он должен более 2,9 миллиона долларов.

Об этом информирует портал Axios.

«Еще с 2019 года он тайно ходил по судам в рамках сложного гражданского дела о выплате алиментов бывшей супруге Кэтлин Бул на несколько миллионов долларов», — пишут журналисты.

Байден развелся с Кэтлин Бул в 2017 году. В 2019 году она подала исковое заявление, в котором утверждала, что Хантер не выплатил ей в полном объеме алименты. Общая сумма задолженности на сегодняшний день превысила, по словам юристов, 2,9 миллиона долларов.