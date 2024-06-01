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Нетаньяху выступит перед палатами Конгресса США

Нетаньяху выступит перед палатами Конгресса США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что принимает полученное им приглашение лидеров американского Конгресса выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США.

«Я рад возможности представлять Израиль в обеих палатах Конгресса и рассказать представителям американского народа и всего мира о нашей (Израиля – прим.) справедливой войне против тех, кто хочет нашей смерти», – заявил Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

В ведомстве главы кабмина отметили, что «Нетаньяху станет первым в мире лидером, который в четвертый раз выступит в обеих палатах Конгресса». В канцелярии также указали, что «в конце [текущей] недели премьер-министр получил приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США».

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