Азиз Санджар: Нахчыван врата Турции в тюркский мир

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Нахчыван очень важен как для Азербайджана, так и для Турции. Нахчыван является вратами Турции в тюркский мир.

Об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Нахчыване всемирно известный ученый, профессор факультета биохимии и биофизики Университета Северной Каролины в США, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар, передает Report.

По его словам, Азербайджан имеет особое значение для всех тюрков, но значимость Нахчывана – исключительна.

«Я не ожидал увидеть столько внимания в Нахчыване. Я близко познакомился здесь с азербайджанцами, нахчыванцами», – сказал ученый.