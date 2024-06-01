В Азербайджане запустят промпарк при участии татарстанского технополиса

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Татарстанский технополис «Химград» примет участие в создании нового промышленного парка в Азербайджане с учетом опыта Узбекистана, где уже работают две индустриальные площадки. Планируется, что в течение года работу начнут пять резидентов, сообщил ТАСС гендиректор технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин.

«Мы почти год ведем работу с Азербайджанской Республикой по созданию совместного индустриального парка на территории Азербайджана для размещения российских компаний и, безусловно, первым этапом будут татарстанские компании. <…> В итоге мы договорились о создании совместного парка на территории уже существующего Сумгаитского химического промышленного парка», – сказал Гиззатуллин, отметив, что партнером в этом проекте является Агентство развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана.

По его словам, идет утверждение детализированной дорожной карты проведения работ, в ближайшие два года планируется возвести 50 тыс. кв. м. «Финансирование этого проекта будет вестись Азербайджанской Республикой. С татарстанской стороны мы будем участвовать в совместном предприятии, совместной управляющей компании. И мы отвечаем за привлечение резидентов на эту площадку. Это та же модель, которую мы реализовали в Узбекистане», – добавил Гиззатуллин.

В течение ближайшего года планируется запустить в работу пять резидентов. Ограничений по отраслевой направленности не будет, уточнил он. «Но, безусловно, поскольку и «Химград», и Азербайджанская Республика схожа с Республикой Татарстан по структуре валового внутреннего продукта, то, конечно, мы видим, что именно в переработке полимеров, малотоннажной химии мы, скажем так, наиболее далеко продвинулись и видим там серьезные перспективы сотрудничества», – добавил гендиректор технополиса.