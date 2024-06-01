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Главное Мир

В Иране женщина впервые зарегистрировалась для участия в выборах президента

В Иране женщина впервые зарегистрировалась для участия в выборах президента

Зохре Элахиян стала первой иранкой, подавшей документы для участия в выборах президента страны и зарегистрированной в качестве кандидата. Об ее участии сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

«Госпожа Зохре Элахиян зарегистрировалась для участия в выборах», – заявил Эслами в эфире телеканала IRIB. При этом 31 мая он отмечал, что трем иранкам в регистрации было отказано, так как «они не соответствовали [необходимым] условиям».

«Солнце надежды взойдет над исламским Ираном. Я подам документы в избирательный штаб [для участия в выборах президента] как представитель женского сообщества моей родной страны», – написала Элахиян в X (ранее Twitter).

 

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