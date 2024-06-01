Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС вновь отложили

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Американская корпорация Boeing вновь отложила первый пилотируемый запуск Международной космической станции (МКС) своего космического корабля CST-100 Starliner, новая попытка старта, вероятно, состоится через сутки.

Пуск корабля был отменен за несколько минут до старта. «В 12:21 по времени восточного побережья США было получено указание на приостановку [пуска], – сказал диктор трансляции, которая велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. – NASA рассматривает перенос [запуска] на 24 часа».

Информации о причине переноса пока не приводится, пуск был отменен в автоматическом режиме.

Изначально запуск CST-100 Starliner корпорации Boeing с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться 6 мая, но его отложили уже после того, как экипаж занял свои места. Решение было принято из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. После этого запуск переносился несколько раз.