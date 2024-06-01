В парке Центра Гейдара Алиева прошел Детский фестиваль

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По случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей в парке Центра Гейдара Алиева был проведен детский фестиваль.

На фестивале, организованном Фондом Гейдара Алиева, Центром Гейдара Алиева и Министерством науки и образования, дети разных возрастных категорий смогли развлечься, эффективно провести свободное время и продемонстрировать свои таланты.

Во время фестиваля парк Центра был разделен на зоны по темам и видам развлечений. Здесь детям, которые являются главными героями дня, были представлены интересные и разнообразные развлекательные и познавательные программы.

В детском фестивале приняли участие дети шехидов, отдавших свои жизни за Родину, воспитанники бакинских детских домов, а также дети с синдромом Дауна.