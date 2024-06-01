В Иране полиция задержала группу из 35 сатанистов

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Сотрудники полиции города Дизфуль западной иранской провинции Хузестан задержали 35 человек, принимавших участие в собрании сатанистов.

Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление командующего силами правопорядка города полковника Рухоллы Йари-заде.

«После получения сообщения о проведении собраний сатанинской группы сотрудники полиции, проверив подлинность сообщения смогли установить место собраний и, проведя согласования с судебными органами, задержали присутствовавших – 31 мужчину и 4 женщины», – сказал он.

Агентство уточняет, что на собрании присутствовали люди из разных провинций, на месте были обнаружены сатанинские символы, алкогольные напитки и наркотические средства, которые были переданы в судебные органы.