Стрельба и массовые ранения в немецком Хагене! «Социалка» или теракт?

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Четыре человека получили серьезные ранения в субботу в результате стрельбы в немецком городе Хаген в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, сообщает DW.

Прокуратура Хагена и полиция Дортмунда объявили, что проводятся масштабные поиски злоумышленника. Опираясь на первоначальные сведения, следствие предполагает, что преступление могло быть совершено «по семейным мотивам», отметая пока политическую или религиозную подоплеку инцидента.

По данным полиции, ранения, нанесенные одной женщине и еще одному человеку, пол которого не называется из соображений защиты личных данных, оказались смертельно опасными, однако позднее агентству dpa сообщили, что угрозы для их жизни больше нет.