Израиль атаковал военные объекты в Ливане

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Израильские истребители нанесли удары по военным целям и объектам ливанского шиитского движения «Хезболлах» в ответ на запуски снарядов по израильской территории из Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Был зафиксирован запуск двух снарядов из Ливана в направлении района Кирьят-Шмоны, о пострадавших не сообщалось. Сразу после этого самолет нанес удар по пусковой установке, из которой велся обстрел», – говорится в заявлении.

Кроме того, ранее два снаряда, запущенных из Ливана по району Йифтаха на севере Израиля, упали в незаселенной местности», добавили в пресс-службе.

«В ответ на обстрелы северного Израиля вчера вечером ВВС атаковали объекты «Хезболлах» в районах Каны, Хмаиле и Аадлуна в Ливане», «одновременно истребители нанесли удары по наблюдательному пункту в районе Тайр-Харфа и двум военным объектам в районах Джиббейн и Хиам», продолжили в армейском ведомстве.

Кроме того, ночью истребители нанесли удары по пусковой установке в районе Мадждал-Зуна, которая использовалась для запуска снарядов в сторону северного Израиля, а также атаковали террористическую инфраструктуру в районе Рахая-эль-Фухара.