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Кибератака может задействовать 5-й статью устава НАТО

Кибератака может задействовать 5-й статью устава НАТО

Кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава Североатлантического альянса о коллективной самообороне, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«В НАТО мы договорились, что в принципе кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи», – подчеркнул он. В то же время Бауэр обратил внимание на то, что в такой ситуации должен будет учитываться ряд факторов.

«Сложная часть заключается в том, что необходимо установить, кто организовал атаку», – заметил представитель НАТО. Причем речь идет не о том, где располагаются серверы, с которых осуществлялась атака, а о том, кто является непосредственным организатором, уточнил он.

«Если невозможно установить организаторов, то очень сложно объявить кому-либо войну, – заметил Бауэр. – Надо также понять, насколько она разрушительна для общества. Если это означает, что критические услуги нашим обществам поставлены под угрозу таким образом, что общества не могут функционировать, тогда мы близко подходим к точке, где мы можем отреагировать так же, как и на физическую атаку».

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