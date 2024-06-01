Международный фестиваль детского творчества в Шуше

1 июня в городе Шуша начался международный фестиваль детского творчества под названием «Шуша – культурная жемчужина союза тюркских государств», сообщили в Министерстве науки и образования.
В фестивале, организованном министерством, принимают участие школьники из тюркских государств.
В концертной программе зрителям представлены музыкальные и танцевальные номера художественных коллективов стран-членов тюркских государств.
Зрителями фестиваля являются известные деятели культуры и искусства, около 150 школьников, дети шехидов.
В рамках проекта с 26 мая по 2 июня гости примут участие в экскурсиях, ознакомятся с богатой природой, историко-архитектурными памятниками нашей страны, понаблюдают за ходом проводимых в Шуше созидательных работ.
Целью организации международного фестиваля является дальнейшее укрепление дружбы, братства и сотрудничества между детьми тюркоязычных государств, создание условий для достойного представления детьми истории и культуры своей страны, а также ознакомление с завораживающей красотой города Шуша.