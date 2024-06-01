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В Индии более 85 человек скончались за сутки из-за жары

В Индии более 85 человек скончались за сутки из-за жары

Не менее 85 человек умерли в минувшие сутки из-за жары, установившейся на севере и востоке Индии.

Жертвы теплового удара зафиксированы в штатах Одиша, Бихар, Джаркханд, Раджастхан и Уттар-Прадеш, сообщает ТАСС.

По этой информации, больше всего погибших в Одише, где высокая температура усугубляется высокой влажностью. В этом штате на восточном побережье Индии зафиксировано 46 жертв тепловых ударов, еще несколько десятков человек госпитализированы. Местные власти дали указание зарезервировать по шесть коек в каждой больнице для лечения пострадавших от жары и связанных с ней проблем.

В Бихаре не менее 16 жертв, десятки человек были госпитализированы. 15 человек погибли в штате Уттар-Прадеш, по 4 смерти от высокой температуры воздуха зафиксированы в Джаркханде и Раджастхане.

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