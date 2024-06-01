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Новая структура будет заниматься признанием университетов тюркских государств

Новая структура будет заниматься признанием университетов тюркских государств

На VII заседании министров образования организации тюркских государств, которое состоялось сегодня, выдвинуты конкретные предложения. Эти предложения представляют собой вопросы, поднятые государствами-членами. Первым среди этих предложений является создание академической базы данных стран-членов Организации тюркских государств. Это предложение предполагает сбор данных высших учебных заведений в едином центре.

Об этом сообщил журналистам в Шуше председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар.

Он сказал, что государства-члены смогут получить точную информацию об университетах:

«Также предложено создать совместную структуру, которая будет заниматься процедурами соответствия и признания университетов. В тюркском мире существует совместная деятельность между университетами. Кроме того, несмотря на высокий уровень студенческой активности, существуют серьезные проблемы с признанием в этой области. Мы вместе с министрами оценили идею создания органа, который будет решать эти проблемы. Представители образования каждого из государств-членов положительно восприняли эту идею».

Он отметил, что важно иметь Агентство по обеспечению качества, которое примут страны-члены ОТГ:

«Мы также должны установить общие стандарты обеспечения качества. Все представители положительно отреагировали на идею о создании Агентства, которое будет действовать в этой сфере. Согласно окончательному решению, будут созданы комиссии для реализации этих предложений, и итоговое заключение комиссии будет представлено руководству страны».

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