Новая структура будет заниматься признанием университетов тюркских государств

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На VII заседании министров образования организации тюркских государств, которое состоялось сегодня, выдвинуты конкретные предложения. Эти предложения представляют собой вопросы, поднятые государствами-членами. Первым среди этих предложений является создание академической базы данных стран-членов Организации тюркских государств. Это предложение предполагает сбор данных высших учебных заведений в едином центре.

Об этом сообщил журналистам в Шуше председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар.

Он сказал, что государства-члены смогут получить точную информацию об университетах:

«Также предложено создать совместную структуру, которая будет заниматься процедурами соответствия и признания университетов. В тюркском мире существует совместная деятельность между университетами. Кроме того, несмотря на высокий уровень студенческой активности, существуют серьезные проблемы с признанием в этой области. Мы вместе с министрами оценили идею создания органа, который будет решать эти проблемы. Представители образования каждого из государств-членов положительно восприняли эту идею».

Он отметил, что важно иметь Агентство по обеспечению качества, которое примут страны-члены ОТГ:

«Мы также должны установить общие стандарты обеспечения качества. Все представители положительно отреагировали на идею о создании Агентства, которое будет действовать в этой сфере. Согласно окончательному решению, будут созданы комиссии для реализации этих предложений, и итоговое заключение комиссии будет представлено руководству страны».