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Индонезия готова направить миротворцев для мониторинга перемирия в Газе

Индонезия готова направить миротворцев для мониторинга перемирия в Газе

Индонезия поддерживает предложенный президентом США Джо Байденом план обсуждаемой сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. В феврале он одержал победу на президентских выборах и в октябре займет пост главы государства, сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем это предложение как важный, правильный шаг в направлении, в котором должны двигаться. Мы рады новостям о том, что представители ХАМАС также выразили положительную реакцию», – сказал Прабово Субианто. Он добавил, что Индонезия готова сделать все возможное для оказания гуманитарной помощи, а также «предоставить значительные миротворческие силы для поддержания и мониторинга этого предполагаемого прекращения огня».

По его словам, Джакарта готова «немедленно направить медицинский персонал для работы полевого госпиталя в секторе Газа с согласия всех сторон». Прабово Субианто уточнил, что Индонезия хочет эвакуировать для оказания медицинской помощи палестинских гражданских лиц. «Президент [Джоко Видодо] поручил мне объявить, что в ближайшем будущем мы готовы эвакуировать и принять на лечение до 1 000 пациентов», – сказал он.

Касаясь ситуации в Рафахе, Прабово Субианто призвал «к всестороннему расследованию этой гуманитарной катастрофы».

Ранее президент США Джо Байден огласил детали предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, новые предложения Израиля были переданы ХАМАС представителями Катара, они предполагают три этапа урегулирования напряженности. На первом этапе предусматривается прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа, освобождение некоторого числа заложников, включая женщин, стариков, раненых, а также освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев.

Вторая фаза договоренностей предполагает освобождение «всех остающихся в живых заложников, включая мужчин-военнослужащих», вывод израильских войск из сектора Газа и «постоянное прекращение огня», которое будет оставаться в силе до тех пор, пока ХАМАС будет придерживаться положений сделки. Третий этап договоренностей предусматривает реконструкцию сектора Газа, а также передачу останков всех погибших заложников ХАМАС их близким.

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