Бельгия не позволит применять свое оружие для ударов по РФ

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Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в пятницу, 31 мая, заявил, что Брюссель не позволит Киеву использовать свое оружие, в частности, истребители F-16, для ударов по территории РФ. Об этом сообщает агентство Belga.

В свою очередь, Де Кроо напомнил, что Бельгия подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, которое, в том числе, предусматривает поставку Киеву 30 истребителей F-16. «Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться», – отметил бельгийский премьер-министр.

По словам политика, нужно прежде всего гарантировать, что США и другие страны НАТО смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине. «Существует огромная потребность в ПВО. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам надо подумать над тем, как мы можем предоставить быстрее и качественнее оборудование», – заявил Де Кроо.

Ранее стало известно, что некоторые западные союзники Украины дали ей разрешение наносить удары своим оружием по территории РФ. Так, 31 мая Берлин официально заявил, что Киев может наносить удары немецким оружием по целям в России, чтобы в соответствии с международным правом защищаться от нападений РФ.

В свою очередь, США дали ограниченное разрешение, которое, например, не распространяется на ракеты ATACMS. Однако Украина сможет использовать американское оружие для ударов по российской территории возле северной границы страны.