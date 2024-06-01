S&P понизило кредитный рейтинг Франции

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Международное агентство S&P понизило с уровня АА до АА- кредитный рейтинг Франции на фоне дефицита бюджета в 2023 году и негативных экономических прогнозов.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, рейтинговое агентство учло, «что в 2023 году дефицит бюджета был более значительным, чем предполагалось». Кроме этого, S&P не ожидает, что дефицит бюджета сможет вернуться к отметке в 3% ВВП к 2027 году, указывается в сообщении.

Как напоминает телеканал, S&P оценивает Францию с 1975 года. При этом кредитный рейтинг республики понижался до 31 мая лишь дважды – в 2011 он опустился с уровня ААА до АА+ и в 2012году также был понижен до отметки АА.