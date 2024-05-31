В WhatsApp появится интересная функция

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«Пользователи могут легко планировать онлайн-встречи, собрания или другие мероприятия, указав такие детали, как название мероприятия, описание, дату и дополнительное место», – пишет портал WaBetaInfo.

Стало известно о появлении в ближайшее время в мессенджере WhatsApp интересной функции для участников групповых чатов. Функция, помогающая тем, кто часто пропускает важные обсуждения, работает по принципу будильника, уведомляя заранее. Портал WaBetaInfo продемонстрировал, как это выглядит.

Наименование новой функции – «Напоминания для общественных групп». Она добавлена в тестовую сборку бета-версии WhatsApp 2.24.12.5 и дает администраторам возможность создания автоматических уведомлений о предстоящих событиях для всех участников группы. Например, в чате студентов, преподавателем может быть установлено напоминание о предстоящем экзамене. В текущей бета-версии функция позволяет оповещать участников чата за день, два часа или за 30 минут до события.