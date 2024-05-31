В Аргентине заявили, что не будут производить вооружения для Украины

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Аргентина не рассматривает возможность совместного с Украиной производства вооружений.

Об этом заявил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни, передает ТАСС.

«Этого не будет. Болего того, у нас нет возможности для производства того, что упоминалось в новостной заметке об Украине и возможных намерениях. Ничего такого не планируется в отношении совместной работы», – сказал он на пресс-конференции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам из латиноамериканских стран, что Киев «хотел бы организовать совместное производство» дронов и систем защиты от беспилотников с Аргентиной.