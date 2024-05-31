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Байден заявил, что Израилю надо договориться с ХАМАС, иначе он увязнет в Газе

Байден заявил, что Израилю надо договориться с ХАМАС, иначе он увязнет в Газе

Условия сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с краткой речью, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

По словам Байдена, новые предложения Израиля были переданы ХАМАС представителями Катара, они предполагают три этапа урегулирования напряженности.

«Первая фаза будет длиться шесть недель. Она подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных районов Газы, освобождение некоторого числа заложников, включая женщин, стариков, раненых, а также освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев», – сказал президент США.

Вторая фаза договоренностей предполагает освобождение «всех остающихся в живых заложников, включая мужчин-военнослужащих», вывод израильских войск из сектора Газа и «постоянное прекращение огня». Третий этап договоренностей предусматривает реконструкцию сектора Газа, пояснил хозяин Белого дома.

Соединенные Штаты призывают Израиль воспользоваться имеющейся возможностью прийти к договоренностям с радикальным палестинским движением ХАМАС, а не преследовать «неопределенную цель «полной победы».

«Вы не можете упустить этот момент», – сказал он, обращаясь к народу Израиля.

«Если вести войну, преследуя неопределенную цель «полной победы», то это приведет только к тому, что Израиль увязнет в Газе», – убежден американский лидер.

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