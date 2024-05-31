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Премьер Грузии обвинил США в финансировании революции в Тбилиси

Премьер Грузии обвинил США в финансировании революции в Тбилиси

Грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре после того, как многое было в них испорчено в предыдущие годы.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Я не знаю, почему было две попытки революции в 2020-2021 годах, а потом в 2022 году. Я не знаю, почему были эти попытки, но факт, что предыдущий посол [США в Тбилиси] очень много чего испортила, очень много чего было испорчено в те годы, и это нуждается в исправлении. В том числе речь идет о профинансированных из Америки НПО, которые стояли на революционной сцене, призывая к отставке правительства и формированию правительства с их участием. Поэтому грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре», – сказал Кобахидзе.

По его словам, власти Грузии сделают все для оздоровления отношений Тбилиси и Вашингтона, что входит в интересы народов обеих стран.

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