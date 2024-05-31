Для работы ИИ в iOS 18 потребуется iPhone 15 Pro и выше

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Компания Apple может ограничить работу новых функций на основе искусственного интеллекта в iOS 18 только новыми моделями iPhone. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Предполагается, что для работы всех нововведений в iOS 18 потребуется смартфон с чипом A17 Pro и выше. Таким образом, основные функции будут доступны лишь на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и будущих смартфонах Apple. В таком случае базовые iPhone 15, 15 Plus (A16) и более ранние модели могут не получить ИИ-функций.

По всей видимости, высокие требования к чипу обусловлены как маркетинговой стратегией Apple в продвижении флагманских моделей, так и технической необходимостью. Чип Apple A17 Pro обладает более высокой производительностью и мощным 16-ядерным нейронным процессором, способным обрабатывать до 35 трлн операций в секунду. Также iPhone 15 Pro имеет 8 ГБ оперативной памяти вместо 6 ГБ в iPhone 15.

Системные требования для работы искусственного интеллекта на компьютерах Mac и планшетах iPad включают наличие чипа Apple M1 и выше.

Выход iOS 18 ожидается в сентябре, после презентации линейки iPhone 16. Впервые показать новую версию ОС и рассказать об основных нововведениях должны в начале июня на конференции WWDC 2024.