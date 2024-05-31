Директриса бакинской школы перешла на рыночные отношения?

1418 Просмотров

Поборы в школах и хамское поведение некоторых руководителей общеобразовательных учебных заведений – одна из самых болезненных тем, поднимаемых периодически журналистами в СМИ. Равно как и представление о том, что все школьные (и не только) вопросы можно (и нужно!) решать при помощи энной суммы, положенной в карман директора учебного заведения. Но давайте подробно поговорим о коре бед, рассматривая очередной весьма показательный пример.

В редакцию поступила жалоба от родителей учеников средней школы №210 Низаминского района и работающих в этом учебном заведении педагогов на произвол директрисы Хагигят Гюлалыевой. Жалоба в редакцию была подкреплена голосовыми сообщениями родителей и педагогов, возмущенных отсутствием культуры, этики и воспитания у директрисы, превратившей школу в собственную вотчину, своеобразное «княжество», где ею устанавливаются свои правила и порядки. Например, по ее прихоти были закрыты центральные ворота школы, из которых якобы на территорию школы «могут проникнуть преступники, сбежавшие из полицейского участка №24, расположенного рядом».

Жалобщица Наталья Кузнецова рассказала, что в результате этого «гениального умозаключения» школьники и их родители вынуждены идти по узкому бездорожью, находящемуся в опасной близости с автомобильной дорогой, ученикам приходится делать крюк по этому участку, чтобы попасть на центральную улицу, и для того, чтобы сократить себе путь, дети перелезают через решетки с острыми наконечниками, что, естественно, опасно для здоровья и жизни. Около черного входа, откуда по утрам и вечерам вынуждены проходить учащиеся, создается столпотворение, давка. А на закрытой территории центрального входа уютно расположился директорский автомобиль.

«По каким-то своим соображениям перенесла медпункт на второй этаж, хотя, по утвержденному плану школы, медпункт должен располагаться именно на первом этаже. Кроме того, Х. Гюлалыева «награждает» оскорбительными эпитетами педагогов прямо в присутствии их учеников, даже не задумываясь о том, как дети будут относиться после этого к учителям, которых так грубо унижали», – отметила Кузнецова.

По словам других жалобщиков, пожелавших остаться неназванными, в школе не осталось ни одного педагога, с кем бы директриса не испортила отношения, причем одну из педагогов Гюлалыева довела до сердечного приступа, и когда приехала «Скорая помощь», директриса не позволила врачам войти в школу и оказать помощь женщине. Многие педагоги не выдержали такого отношения, и ушли преподавать в другие учебные заведения.

Но своеобразной «диадемой» в списке грехов директрисы стал сбор средств у учителей и родителей на ремонт школьного туалета, хотя всем доподлинно известно, что ремонт в любой школе, равно как и замена техники, оплата охраны, установка камер и так далее, должен производиться за государственный счет. Деньги директрисе собрать удалось, но проблема тем не менее не была решена.

По словам жалобщиков, школу №210 легко найти – по зловонию. Дети постоянно жалуются, что в туалет невозможно зайти из-за резкой амиачной вони, режущей глаза. Были дети, которых тошнило и даже рвало от этих миазмов, но все попытки достучаться до директрисы ни к чему не привели.

Жалобщица Халида Мехралиева рассказала, что учителям школы №210 и родителям удалось настоять на посещении комиссии из Минобразования осенью 2023 года. Но Гюлалыевой удалось каким-то образом замять все поднятые вопросы, и, как заявляют жалобщики, этому, вероятнее всего, способствовала «опора» директрисы, занимающая должность в самом министерстве. Сейчас этого человека сняли, и потому появилась надежда на более компетентную и справедливую комиссию.

Между тем сотрудник Minval.az обратился с вопросами к главе пресс-службы Управления образования города Баку Башарату Мамедову, который заявил, что все случаи незаконного сбора денег «на нужды школы» недопустимы и эти факты очень тщательно расследуются особой комиссией. По его словам, жалобщикам следует не только просить журналистов о помощи с публикациями, но и самим направлять письма по адресу: [email protected] с подробным изложением проблемы, приложением фактов.

Отметим, что ответ на запрос редакции, в котором, между прочим, главенствующим моментом являлся факт сбора денег с учителей и родителей на ремонт санузла, пришел быстро, и в нем говорилось только о том, что в данном учебном заведении в феврале 2024 года были заменены трубы санузла первого этажа школы, и, кроме того, сантехнические узлы регулярно чистятся моющими средствами. Об остальном беспределе, творимом директрисой – ни слова.

Хотя, вероятнее всего, факты будут проверяться комиссией, обещанной Башаратом Мамедовым. А что касается запаха, то он никуда не исчез, даже после замены участка трубы в туалете. Им пропитаны все классы, а в условиях закрытых окон вонь усугубляется, и пропитывает одежду вплоть до белья. Но мы все же надеемся, что по главному факту – поборам на ремонт туалета – будет проведено самое тщательное и компетентное расследование. Но недоговоры, а точнее умалчивание структурой главного, возвращают нас в 2022 год, когда министр образования Эмин Амруллаев в эфире программы обрушил на общественное сознание новость о представленных в Минобразования моделях по сборам добровольных пожертвований со стороны родителей в школах.

По словам министра, родители могут добровольно подключиться к этой работе, тем более что такие ассоциации есть во всем мире, и цель их существования заключается не в сборе денег, а в урегулировании вопросов между школой и родителями. Также министр отметил, что в законодательстве указано, какой предпринимательской деятельностью могут заниматься школы, некоторые услуги которых могут быть платные.

Но министр также подчеркнул, что родители не должны давать дополнительную премию учителю, так как это противоречит закону. Но так как государство не может в каждой школе реализовывать все проекты, для определенных мероприятий возможны добровольные пожертвования».

По сути, министр, наверняка хотел, как лучше, но получилось как всегда, увы, и своим выступлением он только усилил вращения поршней школьной коррупционной машины.

Мысли вслух

На самом деле подобных жалоб очень много – из разных школ города, но в социальных сетях, на форумах и в кухонно-дворовых разговорах, и большая редкость, если кто-то из родителей согласится обратиться в СМИ с просьбой помочь в борьбе со взяточничеством, бесконечными поборами (классный фонд, ремонт принтера, шторы, оплата услуг уборщицы, дверной замок, веник и так далее), хамством и прочими неприятностями, ассоциирующимися у любого жителя страны со словом «школа». Зато родительские чаты пестрят призывами «собрать деньги на подарок классному руководителю (директору, завучу)», а также на «цветы, на празднование в ресторане, на виньетки (по 80 манатов с ученика)». И при этом редкие родители задумываются о том, что сами своими действиями поощряют коррупцию и беспредел. Е если директоры школ процветают, то исключительно из-за мамаш, считающих, что чем больше они заплатят, подмажут, поднесут, тем больше «уважения» и благоволения будет оказано их чадам. А несогласных с этой «жизненной позицией» родителей начинают гнобить, равно как и педагоги устраивают «веселую жизнь» детям несогласных. Именно фактом возможной травли апеллируют жалобщицы, когда речь заходит о материале в СМИ.

«Да вы что? Я сейчас озвучу, а потом одна отдуваться буду? И моему ребенку оценку занизят и создадут ему такую «баню». Лучше потерпеть, чем посередине учебного года переводить в другую школу. Да и в других школах то же самое происходит», – приблизительно такой ответ мы, журналисты, получаем всякий раз, когда всплывает очередной факт школьного беспредела.

И о какой справедливости, о каком правильном обществе можно говорить, если поощряющие коррупцию граждане безнаказанно давят на тех, кто пытается ей противостоять? Все-таки культура и моральные ценности – то самое понятие, которое прививается с самого детства в семьях. А какую культуру и правильное воспитание может дать своим детям поколение, настроенное родителями на коррупционную волну?

Именно поэтому мы наблюдаем за регрессом, сотрясающим общественные слои, и, к сожалению, обратной точки отсчета пока что не наблюдается, да и такое понятие, как «гражданское сознание» – это миф, и не более. И напоследок: не так давно в соцсетях обсуждалась одна педагогичка, пожелавшая получить на День учителя не цветы, а денежный эквивалент таковых или две-три курицы. Как все хохотали тогда! Но на самом деле очень хочется спросить фразой Николая Васильевича Гоголя: «Над кем смеетесь, господа? Над собой смеетесь!»

Яна Мадатова