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SOCAR входит на международный рынок добычи

SOCAR входит на международный рынок добычи

Компания ADNOC объявила о подписании соглашения о предоставлении государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR 3% доли участия в месторождении SARB и Umm Lulu.

«Это наша первая международная инвестиция в добычу полезных ископаемых, и мы особенно рады сделать эту инвестицию в Абу-Даби, опираясь на наши двусторонние стратегические отношения. Мы полны решимости и дальше развивать наше энергетическое партнерство с ADNOC и продолжать сотрудничество во многих других проектах, представляющих взаимный интерес», – сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф.

На SARB и Umm Lulu используются передовые технологии цифровизации и искусственного интеллекта для дистанционного мониторинга, смарт-операций со скважинами и управления добычей с целью оптимизации эффективности добычи, сокращения выбросов, повышения безопасности и увеличения производственных мощностей.

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