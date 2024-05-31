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Амирбеков сделал оптимистичный прогноз по переговорам с Ереваном

Амирбеков сделал оптимистичный прогноз по переговорам с Ереваном

Азербайджан и Армения близки к миру, надеемся, что в самое ближайшее время будут решены оставшиеся вопросы. Об этом заявил представитель президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков на конференции на тему «Снижение воздействия мин на окружающую среду – мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего».

Он отметил, что разминирование в постконфликтный период является очень важным видом деятельности.

«Каждая инфраструктура в Карабахе построена с нуля. В восстановительно-строительные работы на этих территориях вложено 7 миллиардов долларов США. Сейчас мы близки к миру. Мы надеемся, что очень скоро будут решены другие оставшиеся вопросы», – цитирует его слова «Тренд».

Амирбеков упомянул, что Азербайджан занимает 5-е место в мире по территории, загрязненной минами, которые представляют опасность для жизни человека.

«К сожалению, по этой причине растет число жертв мин. Ситуация усугубляется тем, что Армения не предоставляет верные минные карты. Минная проблема настолько велика, что на завершение этого процесса уйдут годы. Мы надеемся, что эта конференция позволит международному сообществу разделить это бремя», – добавил он.

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