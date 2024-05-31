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Медведев объявил о начале реализации «самого плохого сценария»

Медведев объявил о начале реализации «самого плохого сценария»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что военная техника Запада будет уничтожаться не только в Украине, но и на территории других стран, если оттуда будут идти удары по России.

«Это опасные и вредные заблуждения. Такая «индивидуальная помощь» стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта. Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт», – написал Медведев в своем Telegram.

По его словам, с применением тактического ядерного оружия страны НАТО «тоже могут просчитаться, хотя это будет уже фатальная ошибка»:

«Ведь, как справедливо заметил Президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал.

И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто».

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