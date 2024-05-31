Армению тряхнуло (обновлено)

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31/05 00:03 Спасательная служба МВД представила детали землетрясения, которое около получаса тому назад произошло в 14 км к юго-востоку от Еревана.

В 23:27 сейсмологическая сеть МВД зафиксировала подземные толчки магнитудой 3.3 на глубине 10 км. В эпицентре сила толчков достигала 4-5 баллов.

В Ереване, Котайкской и Араратской областях толчки ощущались с силой 3-4 балла.

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23:40 Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в Ереване. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

В 23:20 сейсмологическая сеть зарегистрировала подземные толчки магнитудой 3.6.

Эпицентр залегал на глубине 8,4 км: находился в 5 км от села Гарни и в 17 км к юго-востоку от Еревана.