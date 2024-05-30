Жители столичных районов лишатся газоснабжения

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31 мая в связи с ремонтно-восстановительными работами с 10:00 в Сабунчинском, Сураханском, Хатаинском и Хазарском районах будет ограничено газоснабжение. Об этом говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

Согласно информации, в период проведения работ не будет газа в части поселка Маштага Сабунчинского района (частично), в поселке Ени Сураханы (полностью), на улицах Гамида Ахундлу и Вагифа в поселке Амирджан Сураханского района, на улицах Худу Мамедова, Джаваншира и Мухаммеда Хади в Хатаинском районе, на улицах Муслима Магомаева, Фирдовси и в жилом массиве «Боллуг» Хазарского района.